ВСУ понесли потери при атаке позиций ДНР с моря

Два украинских боевых катера попытались атаковать позиции армии ДНР на побережье Азовского моря. О попытке прорыва сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин , передает Донецкое агентство новостей

«Вчера по приказу командира 73 морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана 1-го ранга Эдуарда Шевченко два боевых катера зашли в территориальные воды ДНР в районе села Безыменное для ведения разведки и провокаций с открытием огня по нашим позициям, то есть разведки боем. Мы вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР, в результате чего один из катеров получил серьезные повреждения и был сегодня отбуксирован»,— заявил Басурин.

По его словам, в ходе неудавшейся атаки противник потерял личный состав. Два бойца украинской армии убиты. Трое получили ранения.

Басурин сказал, что нападение с моря было необдуманным. Действия командиров ВСУ привели к бесполезным жертвам среди украинских военнослужащих.