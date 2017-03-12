В чемпионате России по футболу разгорелся скандал

В чемпионате России по футболу разгорается скандал. После матча с пермским «Амкаром» петербургский «Зенит» обвинил судью в предвзятом судействе.

В Перми местный «Амкар» со счетом 1:0 обыграл «Зенит». Результат оказался на руку столичному «Спартаку» , претендующему на чемпионство. Судил игру арбитр из Москвы Евгений Турбин

После матча представители петербургского клуба заявили о несправедливом судействе. В частности, форвард Артем Дзюба назвал судью героем матча.

«Герой матча — судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра» — заявил Артем Дзюба, передает официальный сайт ФК «Зенит»

По словам нападающего, судья несколько раз не увидел угловой, потерял нити игры и не назначил стопроцентный пенальти.

«Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить — это беспредел», - подытожил Дзюба.

«Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно, когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком». По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас».

Отметим, что эксперты московской газеты «Спорт-Экспресс» проанализировали работу рефери из Москвы Евгения Турбина и не обнаружили роковых ошибок, способных повлиять на исход матча.

При этом газета напомнила, что арбитра Турбина 3,5 года не допускали к судейству матчей с участием «Зенита». Это произошло из-за скандала с ошибочным удалением Халка в игре «Волга» – «Зенит» в августе 2013 года.