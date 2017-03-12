Украина готовится к боям в горах

На Украине завершились военные учения в горах, на единственном горном военном полигоне в Закарпатье, сообщает телеканал «Звезда»

Военнослужащие 128 отдельной бригады тренировались на высоте 900 метров над уровнем моря, возле закарпатского села Ориховица. В учениях участвовали разведчики, танкисты и мотострелки.

В Министерстве обороны Украины заявили, что тренировку прошли новобранцы. Они перенимали опытов у ветеранов бригады, недавно вернувшихся из зоны боев на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Украина и США запланировали учения Sea Breeze-2017. Эти маневры проводятся каждое лето в акватории Черного моря. Подготовка к ним уже началась.