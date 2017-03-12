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Поклонская сыграла "Мурку" на Первом канале

В эфире передачи «Прожекторперисхилтон» на Первом канале депутат Госдумы Наталья Поклонская сыграла композицию «Мурка». Видео опубликовано в Instagram телеканала.
Ведущие передачи Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 марта, а также с днем рождения.
18 марта Поклонской исполняется 37 лет. Ведущие подарили ей букет желтых тюльпанов.
По просьбе Светлакова депутат села за фортепиано и исполнила «Мурку».
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