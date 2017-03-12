Главное сейчас
-
Фадеев возмущен продолжением скандала с Литвиновой и Познером
-
Украинский биатлонист пожаловался на «пьяных русских» в Финляндии
-
Без мигрантов: Саудовская Аравия депортирует 5 млн человек
-
Турция пригрозила Нидерландам «самым суровым возмездием»
-
Слон до смерти забил хоботом работника зоопарка в Японии
Главные события у вас в почте
Поклонская сыграла "Мурку" на Первом канале
В эфире передачи «Прожекторперисхилтон» на Первом канале депутат Госдумы Наталья Поклонская сыграла композицию «Мурка». Видео опубликовано в Instagram телеканала.
Ведущие передачи Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 марта, а также с днем рождения.
18 марта Поклонской исполняется 37 лет. Ведущие подарили ей букет желтых тюльпанов.
По просьбе Светлакова депутат села за фортепиано и исполнила «Мурку».
Оставить комментарий