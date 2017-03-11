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Том Хэнкс похвастался купленной "Буханкой"
Голливудский актер Том Хэнкс сфотографировался рядом с УАЗ-452 и сообщил, что отправляется в поход. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
«Я получил новый грузовик! Я отправляюсь в поход!», - сообщил подписчикам Хэнкс.
Русскоязычные пользователи тут же сообщили актеру, что на фото российский грузовик - так называемая «Буханка».
I got a new truck! I'm going camping! Hanx.
Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)
УАЗ-452 -- грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе. Серийный выпуск УАЗ-452 был начат в 1965 году.
Недавно Хэнкс подарил кофеварку журналистам, работающим в Белом доме в Вашингтоне. К подарку прилагалась записка.
«Продолжайте хорошую схватку за Правду, Справедливость и Американский путь. Особенно в части Правды», – говорилось в ней.
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