Том Хэнкс похвастался купленной "Буханкой"

Голливудский актер Том Хэнкс сфотографировался рядом с УАЗ-452 и сообщил, что отправляется в поход. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram

«Я получил новый грузовик! Я отправляюсь в поход!», - сообщил подписчикам Хэнкс.

I got a new truck! I'm going camping! Hanx. Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) Мар 10 2017 в 10:10 PST Русскоязычные пользователи тут же сообщили актеру, что на фото российский грузовик - так называемая «Буханка». Русскоязычные пользователи тут же сообщили актеру, что на фото российский грузовик - так называемая «Буханка».

УАЗ-452 -- грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, производится на Ульяновском автомобильном заводе . Серийный выпуск УАЗ-452 был начат в 1965 году.

Недавно Хэнкс подарил кофеварку журналистам, работающим в Белом доме в Вашингтоне. К подарку прилагалась записка.

«Продолжайте хорошую схватку за Правду, Справедливость и Американский путь. Особенно в части Правды», – говорилось в ней.