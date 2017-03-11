Песков рассказал о состоянии российско-американского диалога

В интервью телекомпании CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в телефонном разговоре с российским лидером Дональд Трамп не скрывал несогласия с некоторыми аспектами политики России. "Но он достаточно прагматичен, чтобы сказать: мы должны разговаривать", - заметил он. Телефонный разговор двух лидеров, который состоялся 28 января, Песков назвал многообещающим.

"Мы должны вести диалог, сравнивать наши позиции, находить точки соприкосновения. У нас есть тупики в отношениях, и он говорит, что есть вопросы, по которым мы никогда не можем договориться с вами. В то же время, он говорит, что мы должны собраться и начать диалог", - подчеркнул Песков.

"К сожалению, у нас нет более глубокого понимания, когда этот диалог может начаться", - также заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Вашингтон так и не смог предъявить доказательств, что Россия якобы пыталась повлиять на исход президентских выборов. Об этом также заявил Песков в интервью CNN.

"Мы не знаем, почему это говорится. Мы не видели каких-либо доказательств и не слышали что-либо заслуживающее доверия", - заметил представитель Кремля. Опубликованная часть доклада американских спецслужб о влиянии Москвы на американские выборы, по его мнению, "документ невысокого уровня качества в том плане, что стоит ли ему доверять".