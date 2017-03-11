Врач: Слободана Милошевича умышленно отравили в Гааге

Личный врач Слободана Милошевича заявил, что сербского лидера умышленно отравили в тюрьме Гааги, а затем сфабриковали его смерть от инфаркта. Такие сведения профессор Андрич Вукашин изложил на презентации книги «Анатомия судебного убийства», передает «Российская газета»

«Милошевич умер не от инфаркта 11 марта 2006 года, а был убит днем ранее между 22.30 и 23 часами в своей камере Е04 с использованием «дроперидола», - сообщает Вукашин.

Дроперидол используют анестезиологи и психиатры.

Вукашин говорит, что он вызывает полное онемение тела, «определенную форму сна, схожую со смертью».

По его мнению, Милошевич доказал, что обвинения Гаагского трибунала беспочвенны и , разбил их полностью. Именно этот факт стал причиной его ликвидации. «Милошевич после ареста провел пять лет в Гааге - до дня своей смерти 10 или 11 марта 2006 года, и он однозначно не мог бы живым покинуть Голландию. Теоретически даже было невозможно представить, чтобы он отправился в Россию на лечение. Поэтому они его в конце концов вероятно убили. При этом убили его не так, как указывается в СМИ - отравление "рифампицином", так как это также отвлекающая от истины версия Запада», -пишет профессор.

Вукашин также утверждает, что Милошевича в заключении или не лечили, или лечили плацебо.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 11 марта 2006 года сообщил, что Слободан Милошевич «найден мёртвым в своей тюремной камере» На следующий день были официально объявлены результаты вскрытия – смерть наступила от инфаркта миокарда. В официальную причину смерти не верят многие эксперты, выдвигающие свои версии.