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Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка огласил причину смерти Чуркина
Власти Нью-Йорка назвали причину смерти российского дипломата Виталия Чуркина. Высокопоставленный представитель городских властей сообщил, что он умер от сердечного приступа, передает агентство AP. Личность собеседника не раскрывается.
«Высокопоставленный представитель властей Нью-Йорка, ссылаясь на медицинское заключение, сообщил, что постпред России в ООН умер от сердечного приступа. Подозрений на насильственную смерть не имеется», - сообщает агентство.
Официально чиновник не был уполномочен раскрывать причины смерти дипломата. Заявление он сделал на условиях анонимности.
Отметим, что эта информация может вызвать дипломатический скандал. Ранее российская сторона официально попросила США не обнародовать публично информацию о причинах смерти Виталия Чуркина. Москва ссылалась на необходимость соблюдать частную и медицинскую тайну, а также дипломатический иммунитет.
В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американским властям с «настоятельной просьбой» сообщать всю информацию только по официальным каналам, чтобы не допустить спекуляций в СМИ.
Представители судмедэкспертизы Нью-Йорка накануне официально заявили, что не будут обнародовать причину смерти дипломата «в целях соблюдения международного права и протокола».
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