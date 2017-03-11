Малкин забросил курьезную шайбу в НХЛ

Центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз» (3:2, ОТ). После броска Малкина шайба выкатилась из-под вратаря Кэма Тэлбота. Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид попытался выбить ее, в итоге попал в своего вратаря, от которого шайба влетела в ворота. Взятие ворот было записано на Малкина.

Малкин в списке главных фаворитов в борьбе за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Он уже набрал 71 очко в 59 играх текущего сезона НХЛ (32 шайбы, 39 передач).