Савченко дала показания в СБ Украины после поездки в Донбасс

Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

"Придя на очередной допрос, это было несколько дней назад, она давала показания. При этом Надежда Савченко ссылалась на статью 63 конституции (дает право не давать показания против себя — ред.), как мне докладывали, по большинству вопросов. А по одному вопросу, если вы помните, была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории ДНР, то она сказала, что это неправда", — сказал Грицак в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, следователи собирают материалы, и если их будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, то "следователи будут действовать в соответствии с законом". Грицак также заявил, что поездка Савченко в Донбасс не была согласована с украинской спецслужбой. "Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов госвласти, в том числе с руководством национальной спецслужбы", — добавил глава СБУ.