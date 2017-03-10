Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного

Мару Багдасарян, ранее проходившую свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen, приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд постановил удерживать 15 процентов с ежемесячного заработка Багдасарян. Из текста приговора следует, что девушка купила поддельный больничный в метро.

Прокурор просил назначить подсудимой 320 часов обязательных работ. Адвокаты Багдасарян отказались комментировать приговор.

Ранее в ходе заседания суда Багдасарян признала свою вину и раскаялась в содеянном. По данным правоохранителей, 8 февраля в районе Парка культуры она купила у неизвестного человека поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ. Против девушки завели уголовное дело о подделке документов (статья 327 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 80 тысяч рублей штрафа и до двух лет исправительных работ.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Первоначально суд назначил Багдасарян 10 суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов на исправительные работы выросло. Свой срок административного ареста она уже отбыла в спецприемнике. Кроме того, девушка обязана выплатить штраф в 170 тысяч рублей. Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу.