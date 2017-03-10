В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви

По словам Пасечника, командир этого полка Олег Нечаев и начальник его отдела разведки, майор Павел Балов с позывным «Кедр» «несут непосредственную ответственность» за убийство Гиви. Также министр самопровозглашенной республики утверждает, что Нечаев и Балов причастны и к другим преступлениям, совершенным в ЛНР, ДНР и Крыму.

Пасечник заявил, что сейчас в расположенном в двух часах езды от Луганска городе Старобельск развернут сводный отряд 8-го полка ВСУ численностью 120-150 человек. Там якобы сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы, в каждой из которых состоят от 12 до 17 человек.

Михаил Толстых был убит утром 8 февраля на донецкой базе батальона «Сомали», который он возглавлял. Представители властей ДНР тогда заявили, что за убийством ополченца стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, на членов которой уже удалось выйти по горячим следам.