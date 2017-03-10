Гройсман обещает "адекватный ответ" российскому Сбербанку

Киев обещает "адекватный ответ", если информация об обслуживании Сбербанком РФ на территории Украины лиц с паспортами республик Донбасса подтвердится. Об этом сообщил в пятницу на заседании правительства Украины его глава Владимир Гройсман.

"Я обсуждал этот вопрос с президентом страны Петром Порошенко и руководством Национального банка Украины (НБУ). Сегодня работа ведется, изучается, соответствует ли действительности информация (об обслуживании лиц с паспортами ДНР и ЛНР)", - сказал премьер и подчеркнул, что ответ украинской стороны "будет адекватным".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал правительство инициировать вопрос перед НБУ и Советом национальной безопасности и обороны о введении санкций против российского Сбербанка. "Банк работает на Украине, зарабатывает прибыль и инвестирует в сепаратистские республики. Это недопустимо", - заявил министр. По его словам, он обратился к Нацбанку с инициативой ввести санкции в отношении Сбербанка.

НБУ на текущей неделе заявлял о готовности инициировать санкции в отношении дочерней организации Сбербанка России на Украине, если подтвердится информация об обслуживании им на территории РФ клиентов с паспортами провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В то же время дочерняя организация ПАО "Сбербанка России" на Украине опровергла возможность обслуживания физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе дочернего предприятия, "банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях, и не осуществляет финансовые операции на данных территориях".

В финучреждении объяснили, что Сбербанк, "являясь украинским коммерческим банком и осуществляя свою деятельность на основании лицензии НБУ, неукоснительно соблюдает нормы украинского законодательства и обслуживает клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства".