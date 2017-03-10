Ильдар Дадин задержан полицией в Москве

Активист Ильдар Дадин задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве.

Как сообщает информагентство Интерфакс Дадин и Лев Пономарев поочередно одиночный пикет у здания, требуя отставки главы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

Сообщается, что стражи порядка попросили Дадина предъявить документы. После препираний активист был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль. После этого патрульная машина уехала с места происшествие.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым осужденным по уголовной статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". 22 февраля Верховный суд РФ отменил назначенный ему приговор.