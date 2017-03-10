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Показано ранее неизвестное видео похорон Сталина

Американский историк Дуглас Смит представил ранее неизвестное видео похорон бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Ролик снял бывший военный атташе США в СССР Мартин Манхофф. Запись вместе с фотографиями, сделанными в период между 1952 и 1954 годами в Москве, Ленинграде, Мурманске, Ялте и других городах, ученый обнаружил в доме дипломата в Вашингтоне.Об этом сообщает «Радио Свобода».
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Мартин Манхофф Дуглас Смит
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