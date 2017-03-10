Захарова пошутила про крышу здания МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала демонтаж шпиля здания министерства в Москве. В эфире утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем Радио» дипломат рассказала шутку, которая, по ее словам, в последнее время популярна в МИД, сообщает «Газета.ру».

«Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИД крышу пилят», - сказала Захарова.

В ходе шоу представитель МИД отвечала на различные вопросы слушателей, касающиеся ее работы и личной жизни. По задумке продюсеров программы, автору лучшего вопроса вручалась часть демонтированного шпиля здания МИД на Смоленской площади.

В итоге победил вопрос, который звучит так: «Всем ли сотрудникам МИДа приходится болеть за любимую команду (московский «Спартак» ) министра иностранных дел Сергея Лаврова ?»

Работы по демонтажу шпиля здания МИД начались в Москве осенью прошлого года. В течение примерно шести месяцев здание министерства будет стоять без него. Работы по возведению нового шпиля должны быть завершены в конце 2017 года. Работы на крыше здания откладывались из-за семьи соколов, которая там жила.