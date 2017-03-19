Игрок "Колорадо" попал болельщику шайбой в лицо в матче НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Франсуа Бошмен попал шайбой в лицо болельщику во время матча регулярного чемпионата лиги с "Детройтом".

В одном из игровых эпизодов Бошмен пытался выбросить шайбу по борту, однако его бросок получился слишком высоким, после чего шайба попала в отверстие для камеры в заградительном стекле, которое в тот момент пустовало. В результате шайба попала в лицо одному из болельщиков, сидевших на трибунах.

О том, получил ли он травмы в результате инцидента, не сообщается.

Встреча между командами прошла в субботу и завершилась победой "Детройта" со счетом 5:1.