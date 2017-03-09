Стивен Сигал рассказал о жизни в России

Стивен Сигал не намерен постоянно жить в России. С таким заявлением выступил сам американский актер. Его слова передает ТАСС

«Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съёмок в Америке, Японии, Таиланде и других странах», — заявил Сигал.