Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Стивен Сигал рассказал о жизни в России
Стивен Сигал не намерен постоянно жить в России. С таким заявлением выступил сам американский актер. Его слова передает ТАСС.
«Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда. Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съёмок в Америке, Японии, Таиланде и других странах», — заявил Сигал.
Артист отметил, что у него «семеро детей, и они живут в разных местах по всему миру». Сигал прилетел в Москву для съемок клипа с певцом Эмином Агаларовым. Стивен Сигал получил гражданство России 3 ноября 2016 года. Актер получил паспорт из рук президента России Владимира Путина. В своем обращении Сигал заявил, что «чрезвычайно благодарен за эту возможность».
Оставить комментарий