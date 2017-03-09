ФСБ опубликовала видео с новым российским автоматом

В интернете появились первые кадры новейшей модификации автомата Калашникова – АК-74М3. Видео со стрелковым оружием появилось в обзоре операции российского спецназа в Сирии. Ролик, снятый Центром специальных назначений ФСБ России , был опубликован на YouTube-канале News Channel TV

Полутораминутное видео было снято в районе Пальмиры. На кадрах видно, как российские войска уничтожают пехоту террористов, поражают так называемый «джихад-мобиль» с помощью противотанковой управляемой ракеты. Также в ролике показано, как военнослужащие осматривают и разминируют освобожденные от боевиков позиции. Новая версия автомата Калашникова появляется в видео на несколько секунд. Военные специалисты отмечают, что на оружие установлена универсальная планка Пикатинни, которую используют для установки дневных прицелов, коллиматорный прицел «Кречет» и монокуляр ночного видения «Луна». Эксперты также обратили внимание на усиленный пламегаситель и современный приклад. Еще одна особенность новейшей модификации, отличающая ее от предыдущих версий автомата, - прозрачный магазин, позволяющий визуально контролировать количество оставшихся патронов. Нововведения позволяют военнослужащему вести огонь из автомата на расстоянии до одного километра. В настоящее время оружие проходит тестовую эксплуатацию в войсках в рамках новейшей боевой экипировки «Ратник».