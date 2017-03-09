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Курс доллара превысил 59 рублей
Доллар в ходе торгов на Московской бирже вырос на 92 копейки и составил 59,1 рубля, следует из данных торгов.
Рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти. Сегодня цена Brent упала до $52,3 за баррель.
8 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась более чем на 5% и составила $52,96 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $53 за баррель 8 декабря 2016 года.
Секрет фирмы объясняет, кому не выгодно укрепление рубля.
Полный прогноз курсов валют смотрите на Рамблер/финансах.
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