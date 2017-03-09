Курс доллара превысил 59 рублей

Доллар в ходе торгов на Московской бирже вырос на 92 копейки и составил 59,1 рубля, следует из данных торгов.

Рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти. Сегодня цена Brent упала до $52,3 за баррель.

8 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась более чем на 5% и составила $52,96 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $53 за баррель 8 декабря 2016 года.