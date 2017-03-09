Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса

По мнению главы МИДа, Украина должна сделать все для решения этой проблемы. «Призываем украинское руководство применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить», - сказал Лавров, назвав участников блокады «представителями националистических - если не сказать нацистских – батальонов».

В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут, расположенный в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объясняют борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Полиция попыталась разблокировать железную дорогу в Донбассе, правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ, но разогнать активистов не удалось.

Из-за блокады Донбасса на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.