Во время строительства Керченского моста нашли голову античного божества

В ходе строительства Керченского моста у мыса Ак-Бурун была найдена терракотовая голова божества или героя эпохи греко-персидских войн. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По данным инфоцентра, находка была сделана во время подводных раскопок. Вместе с головой археологи обнаружили скопления древней керамики, однако именно голова претендует на уникальность. Находка представляет собой крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. В прошлом это могла быть как статуя, так и бюст. Предположительно, она была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский рассказал, что эта голова – «уникальна для Северного Причерноморья», ее аналогов пока не находили.

«Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины», - отметил Ольховский.

Изделия из терракота начали массово производить в VI веке до нашей эры. Обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 сантиметров и с толщиной стенки до одного сантиметра. Небольшой размер позволял осуществить качественный обжиг изделий. Однако найденная голова принадлежит гораздо более массивному произведению.

Керченский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения он должен быть открыт в 2018 году, а для поездов - в 2019 году. Пока Крым с материковой Россией соединяют только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».