В ЛНР заявили о прекращении подачи воды из Киева

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

«В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка подачи воды связана с аварией на магистральном водоводе.

«Со слов представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200мм», — отмечается в сообщении.

3 марта в ДНР заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.