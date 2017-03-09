Львовские шахтеры объявили о прекращении отгрузки угля

Шахтеры Червонограда Львовской области объявили о прекращении отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил в четверг, 9 марта, на своей странице в Facebook.

«Местные шахтеры начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате», — написал он. Профсоюзный лидер также отметил, что 9 марта они устроят пикет областного суда Львова, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета госпредприятия «Львовуголь».

Как передает «Страна.ua», шахтеры требуют выделить не менее 200 миллионов гривен (более 430 миллионов рублей) на охрану труда. Они также настаивают на разблокировании счетов компании для выплаты зарплат.

2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв метана, который привел к обрушению горной породы. По словам Волынца, жертвами аварии стали 11 человек. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что в момент взрыва в шахте находились 172 человека.

В августе 2016-го в Покровском районе Донецкой области (территории, подконтрольной Киеву) жены шахтеров устроили «бунт пустых кастрюль» — акцию протеста с требованием выплатить их мужьям зарплаты. В июле того же года горняки предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу Львов-Рава-Русская, требуя выплатить долги по заплате.