Индия потребовала от Москвы передать ей технологии FGFA

Индия согласилась продолжить совместное с Россией производство истребителей пятого поколения (FGFA) только при условии передачи всех технологий. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.

По словам собеседников издания, также индийские военные потребовали помочь местным авиастроителям в создании собственных самолетов. Таким способом Нью-Дели хочет «избежать ошибок», допущенных при заключении соглашения о приобретении самолетов Су-30МКИ.

Один из источников газеты пояснил, что большая часть из 272 купленных в России истребителей Sukhoi были произведены индийской компанией HAL, но они в основном собраны из импортируемых комплектов. «HAL до сих пор не может выпускать самолеты Sukhoi полностью самостоятельно», - отметил он.

По данным The Times of India, власти Индии хотят гарантий того, что, потратив 25 миллиардов долларов на разработку FGFA, она получит 127 истребителей по приемлемой цене. После этого Нью-Дели рассчитывает получить российские технологии, которые позволят стране самостоятельно модернизировать самолеты, добавляя новые вооружения. Также Индия хочет, чтобы работа над FGFA позволила продвинуться в разработке индийского боевого самолета нового поколения AMCA.