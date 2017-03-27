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Минобороны опровергло информацию о сбитом в Сирии российском вертолете
В Минобороны опровергли появившуюся в СМИ информацию о сбитом в Сирии вертолете Воздушно космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
По словам собеседника агентства, все летательные аппараты ВКС в Сирии сейчас «находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению». «Сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов о якобы сбитом российском вертолете не соответствуют действительности», - подчеркнул он.
Ранее издание Al Masdar сообщило со ссылкой на источники в оппозиционной группировке «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ), что 27 марта в восточной части Латакии был сбит российский военный вертолет.
Собеседники издания утверждают, что в месте падения вертолета зафиксирована «повышенная активность» российской авиации, которая пытается обнаружить сбитый аппарат. Представители группировки заявили, что вертолет был сбит из крупнокалиберного пулемета. Информации о жертвах и пострадавших Al Masdar не приводит.
При этом, по данным «Аль-Джазиры», сбитый вертолет принадлежал сирийской армии. В правительственных силах Сирии эту информацию пока не подтвердили.
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