Минобороны опровергло информацию о сбитом в Сирии российском вертолете

Минобороны опровергли появившуюся в СМИ информацию о сбитом в Сирии вертолете Воздушно космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

По словам собеседника агентства, все летательные аппараты ВКС в Сирии сейчас «находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению». «Сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов о якобы сбитом российском вертолете не соответствуют действительности», - подчеркнул он.

Собеседники издания утверждают, что в месте падения вертолета зафиксирована «повышенная активность» российской авиации, которая пытается обнаружить сбитый аппарат. Представители группировки заявили, что вертолет был сбит из крупнокалиберного пулемета. Информации о жертвах и пострадавших Al Masdar не приводит.