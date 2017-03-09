Москвич умер во время экстремального марафона

Лыжник из Москвы скончался во время Байкальского ледового марафона из-за внезапной остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Неназванный собеседник агентства рассказал, что сейчас проводится вскрытие, которое позволит установить точную причину гибели 35-летнего спортсмена. «По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался», - уточнил источник.

Представитель правительства Иркутской области заявил ТАСС, что у властей нет претензий к организаторам марафона по поводу обеспечения безопасности и медицинского сопровождения. Чиновник отметил, что бегунов сопровождают кареты скорой помощи и медицины катастроф, а перед забегом спортсменов обязательно осматривают врачи.

Байкальский ледовый марафон прошел 7 марта в рамках Международного фестиваля «Зимниада – 2017». Этот марафон называют одним из самых сложных забегов на выносливость в мире. В гонке приняли участие 200 бегунов из 32 стран мира.