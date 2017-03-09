Цена на нефть WTI упала ниже $50, нефть Brent подешевела до $52

Стоимость за баррель нефти WTI впервые с середины декабря 2016 года опустилась ниже $50, свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже ICE.

По состоянию на 10:18 мск стоимость прельских фьючерсов на нефть WTI составила $49,58 за баррель. Снижение цены с начала торговой сессии составило 1,4%.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на то же время торговались на уровне $52,03 за баррель. В 13:01 мск стоимость барреля Brent составляла $53,32.

Рынок отреагировал на выход данных о запасах нефти в США, которые продолжили расти с рекордно высоких значений. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 3 марта, выросли на 8,2 млн баррелей — до 528,4 млн баррелей, сообщило Управление по энергетической информации (EIA).