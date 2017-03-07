Роналду развлекся с танцующим миллионером

О встрече с 50-летним миллионер из Италии Роналду сообщил 6 марта на своей странице в Instagram. Благодаря опубликованной звездой футбола фотографии более полутора миллионов человек узнали, что Криштиану дружит с "танцующим миллионером".

Итальянец и португалец отлично провели вместе время. После того, как Джанлука Вакки приобрел всемирную славу в 2016 году, исполнив зажигательный танец на личной яхте, у него появилась масса новых друзей, в том числе, в России. Миллионер дважды побывал в нашей стране.

Во время своего второго посещения России экспрессивный итальянец станцевал вместе с телеведущей и бывшей женой футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольгой Бузовой. Вакки представил ее в качестве своей подруги.

Напомним, видео, на которой Джанлука отплясывал с Ольгой, страстно прижимая ее к себе, обсуждали многие. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" осталась в восторге от "танцующего миллионера", а общественность мигом приписала парочке любовный роман. Теперь же выяснилось, что миллионер на короткой ноге со звездой футбола Криштиану Роналду.

Как писали Dni.ru, близкий друг футболиста Криштиану Роналду марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года тюрьмы. Спортсмен признан виновным в нападении на голландского бизнесмена Коэна Эверинка в 2012 году.