СК проверяет инцидент с обнажившейся в конкурсе студенткой

«По фактам, изложенным в размещенных 6 марта 2017 года в средствах массовой информации публикациях о проведении в одном из ночных клубов города Благовещенска конкурса на раздевание, в котором приняла участие, предположительно несовершеннолетняя, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», - указано в сообщении СК.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись из ночного клуба в Благовещенске, где ведущий предложил нескольким девушкам раздеться. В их числе оказалась и 16-летняя студентка, которая после получила 15 тысяч рублей.