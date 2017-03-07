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Европа запустила ракету на украинском двигателе
На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся успешный старт легкой ракеты-носителя «Вега» с украинским двигателем. Ракета вывела на орбиту спутник Sentinel-2B, сообщает компания Arianespace.
Пуск ракеты произошел во вторник, 7 марта, в 04:49 по Москве.
Спутник Sentinel-2B программы Copernicus, которую реализует Европейское космическое агентство по инициативе Европейской комиссии, будет наблюдать за поверхностью Земли и делать снимки материков, островов и прибрежных районов, которые потом можно будет использовать в лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Sentinel-2B оснащен солнечными батареями, срок его службы не более 12 лет.
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