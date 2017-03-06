Названа стоимость тюльпанов в преддверии 8 марта

Перед Международным женским днем минимальная стоимость подмосковных тюльпанов составит 45 рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного министерства потребительского рынка и услуг.

Самый большой спрос ожидается на розы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, альстромерию, гиацинт и мимозу. Наиболее дорогие подмосковные тюльпаны будут стоить около 60 рублей за штуку, а голландские тюльпаны обойдутся в среднем в 80-100 рублей за цветок. Розы, выращенные в Московской и Калужской областях, можно будет купить от 35 рублей за штуку. Цены на импортные розы, завезенные из Кении, Колумбии и Эквадора, составят от 95 до 250 рублей за штуку.

Мимозы будут стоить от 30 до 300 рублей в зависимости от конкретной разновидности. Также чиновники отметили, что все большей популярностью пользуются цветы в горшках.

По словам министра потребительского рынка Владимира Посаженникова, в Подмосковье открыты не менее тысячи торговых мест, где можно будет купить цветы к 8 марта. Речь идет о 450 нестационарных и 250 стационарных цветочных магазинах. Также букеты можно будет купить на розничных рынках, ярмарках и в торговых сетях.