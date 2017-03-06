Арестованную в Таиланде за кормление рыб россиянку оштрафовали на $28

Арестованную в Таиланде российскую туристку Ольгу Смирнову оштрафовали на 28 долларов (около 1600 рублей) за кормление рыб в природоохранной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова.

Такое решение суд острова Пхукет вынес 6 марта. Смирнова могла получить тюремный срок, но отделалась минимальным наказанием. «Решение по данному делу считаем удовлетворительным. Сейчас работаем над тем, чтобы отправить Смирнову домой, поскольку свой рейс из-за судебной истории она пропустила», - отметил Соснов.

Морская полиция Таиланда арестовала 53-летнюю россиянку 20 февраля. Сообщалось, что ей грозит до трех тысяч долларов штрафа (более 175 тысяч рублей) или лишение свободы сроком на год. Позже ее отпустили под залог в три тысячи долларов. После приговора суда залог Смирновой вернули.

В мае прошлого года в Таиланде за кормление рыб и рыбную ловлю был задержан китайский турист. В итоге суд обязал его выплатить штраф в три тысячи долларов, но тюремного заключения мужчине удалось избежать. В Таиланде запрещено кормит рыб на побережье островов. Почти все они входят в состав национальных морских парков и находятся под охраной государства.