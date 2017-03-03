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Дочь Пескова рассказала о трудных временах в семье
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассказала в интервью "Газете.Ru" о трудных временах, которые пережила ее семья.
"Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь", - сказала Пескова.
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Она также рассказала, что впервые побывала в Париже в шесть лет. " Родители привезли меня на Хеллоуин в «Диснейленд». Эта поездка осталась для меня одним из самых светлых воспоминаний о прошлом с родителями из времен, когда они были счастливы вместе", - сказала дочь Пескова.
Пескова призналась, что уезжать из Парижа она не хочет. Она добавила, что у нее нет города, который бы она считала родным, так как родилась в Анкаре, жила в Москве и сейчас в Париже.
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