Дочь Пескова рассказала о трудных временах в семье

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , рассказала в интервью "Газете.Ru" о трудных временах, которые пережила ее семья.

"Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали «бомбить» по ночам. Никогда в жизни мы не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым, чем мы. Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь", - сказала Пескова.

Shooting for @iamstudio w/ @alex_maniovich @zimin_anton @eugenia_lenz 😍 Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Мар 3 2017 в 11:56 PST

Она также рассказала, что впервые побывала в Париже в шесть лет. " Родители привезли меня на Хеллоуин в «Диснейленд». Эта поездка осталась для меня одним из самых светлых воспоминаний о прошлом с родителями из времен, когда они были счастливы вместе", - сказала дочь Пескова.

Пескова призналась, что уезжать из Парижа она не хочет. Она добавила, что у нее нет города, который бы она считала родным, так как родилась в Анкаре, жила в Москве и сейчас в Париже.