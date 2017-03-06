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Украинская оппозиция потребовала отставки правительства и Рады
Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала отставки правительства и роспуска Верховной Рады из-за дела о коррупции, фигурантом которого стал глава фискальной службы Роман Насиров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.
Оппозиционные депутаты заявили, что на время расследования от должностей нужно отстранить «всех чиновников, причастных к фактам, по которым обвиняют Насирова». «Обвинение против председателя Госфискальной службы – это обвинение всей власти в коррупции, которая за последние три года достигла максимальных размеров. Мы требуем политической ответственности власти – отставки правительства и роспуска Верховной Рады», - сказано в заявлении партии.
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