Синоптики предрекли жителям столицы «битву за Москву»

В начале недели в Москве и области похолодает, ожидаются сильные осадки и, в частности, ледяной дождь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

"В понедельник в атмосфере столичного региона намечается настоящая битва за Москву между зимой и весной", - рассказал специалист центра "Фобос".

При этом синоптики пообещали, что уже со вторника, 7 марта, в столичном регионе снова потеплеет.

Специалист «Фобоса» рассказал агентству, что в понедельник, 6 марта, в центральную Россию с севера начнет прорываться полярный атмосферный фронт. Из-за этого температура воздуха в столице опустится до околонулевых значений.

«Причем ливневые дожди станут переходить в заряды мощного снега, который достигнет максимальной интенсивности к вечеру понедельника», - отметил собеседник РИА Новости. Он предупредил, что из-за этого заметно осложнится ситуация на дорогах. «Вся небесная влага, выпавшая на землю, начнет стремительно застывать, образуется гололедица», - подчеркнул синоптик. Также могут возникнуть проблемы с авиаперелетами.

Такая погода продлится до утра 7 марта. Днем во вторник Москва и область окажутся в теплом секторе циклона и осадки прекратятся. Будет солнечно, а температура воздуха днем может достигнуть шести градусов тепла.

Днем 8 марта воздух прогреется до 4-9 градусов тепла, а 9 марта – до 6-11 градусов, что близко к рекорду 2015 года, когда температура воздуха 9 марта составила 9,1 градуса.