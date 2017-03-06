Вертолет и роботов готовят к отправке на место ЧС в Щелково

К тушению крупного пожара на складах с химикатами в подмосковном Щелково могут привлечь вертолет и робототехнические комплексы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«Проводится тушение пожара с применением пожарного поезда, в готовность приведены вертолет Ми-8 и робототехнические комплексы», — сказал источник агентства.

Пожар на складах с химикатами в Щелково тушат больше ста человек



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта, РИА ФедералПресс. В https://t.co/laXEjUkmv6 pic.twitter.com/2nTOWJChmz — ФедералПресс ЦФО (@fedpcfo) 6 марта 2017 г.

К тушению пожара на складах с химикатами привлекли 111 человек и 37 единиц техники. Пострадавших нет, отмечает «Федерал Пресс»

Ранее сообщалось о том, что около четырех часов утра в Щелково произошел пожар в ангарах, которые используются для хранения лакокрасочных изделий и пестицидов на основе легковоспламеняющихся жидкостей. К шести часам утра горели два ангара, площадь пожара составила 2300 квадратных метров. В 07.00 пожар удалось локализовать.