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Вертолет и роботов готовят к отправке на место ЧС в Щелково
К тушению крупного пожара на складах с химикатами в подмосковном Щелково могут привлечь вертолет и робототехнические комплексы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«Проводится тушение пожара с применением пожарного поезда, в готовность приведены вертолет Ми-8 и робототехнические комплексы», — сказал источник агентства.
Пожар на складах с химикатами в Щелково тушат больше ста человек— ФедералПресс ЦФО (@fedpcfo) 6 марта 2017 г.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 марта, РИА ФедералПресс. В https://t.co/laXEjUkmv6 pic.twitter.com/2nTOWJChmz
К тушению пожара на складах с химикатами привлекли 111 человек и 37 единиц техники. Пострадавших нет, отмечает «Федерал Пресс».
Ранее сообщалось о том, что около четырех часов утра в Щелково произошел пожар в ангарах, которые используются для хранения лакокрасочных изделий и пестицидов на основе легковоспламеняющихся жидкостей. К шести часам утра горели два ангара, площадь пожара составила 2300 квадратных метров. В 07.00 пожар удалось локализовать.
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