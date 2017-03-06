ВМС Украины атаковали позиции ополчения на берегу Азовского моря

По словам Басурина, инцидент произошел 4 марта. Украинские моряки, курсировавшие у береговой линии, которая контролируется ДНР, открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов. Находились они при этом в километре от берега.

«В результате этого грубого нарушения режима прекращения огня, военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя», - рассказал Басурин.

Он отметил, что украинские военные катера, швартующиеся в Мариуполе, были применены Киевом «впервые за долгое время».

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что ополченцы могут атаковать украинских военных в Мариуполе, наступая по льду Азовского моря. Позже появилась информация, что при попытке ВСУ прорвать позиции ополченцев на берегу Азовского моря погибли 15 украинских военных.