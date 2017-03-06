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Диму Билана выхаживают врачи
Дима Билан заявил о предстоящей операции, сообщает портал «Дни.ру».
В воскресенье, 5 марта, Билан пропустил вручение премии, на которую был номинирован. Певцу позвонили прямо со сцены в «Крокус Сити Холл», и он подтвердил, что болен. Сейчас Билан лежит в больнице и готовится к операции, которую проведут в скором времени.
«Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», - сказал певец.
Однако Билан не уточнил, какую именно операцию ему предстоит пережить.
В начале 2016 года сообщалось, что у артиста диагностировали гастрит. Из-за этого Билан очень сильно похудел. Чтобы избежать язвы желудка, врачи посоветовали певцу наладить питание и исключить сильные стрессы. В конце прошлого года звезду госпитализировали с бронхитом.
«Ура-ура бронхит (первый раз так радуюсь недугу) поймали за хвост болезнь, ещё немного и перевалило бы в пневмонию! Меры принимаем, но, говорят, лежать надо несколько дней и не рыпаться!» – написал Билан в своем Instagram.
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