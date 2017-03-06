Диму Билана выхаживают врачи

В воскресенье, 5 марта, Билан пропустил вручение премии, на которую был номинирован. Певцу позвонили прямо со сцены в «Крокус Сити Холл», и он подтвердил, что болен. Сейчас Билан лежит в больнице и готовится к операции, которую проведут в скором времени.

«Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», - сказал певец.

Однако Билан не уточнил, какую именно операцию ему предстоит пережить.

В начале 2016 года сообщалось, что у артиста диагностировали гастрит. Из-за этого Билан очень сильно похудел. Чтобы избежать язвы желудка, врачи посоветовали певцу наладить питание и исключить сильные стрессы. В конце прошлого года звезду госпитализировали с бронхитом.