Суд освободил осужденную за репост вопитательницу

Курганский областной суд 6 марта отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, попавшей в тюрьму за репост видеозаписи о развращении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, инстанция согласилась с требованием заместителя генпрокурора Леонида Коржинека , отменив приговор Катайского районного суда и все последующие постановления. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. У Чудновец есть право на реабилитацию.

Ранее пересмотра дела Чудновец потребовал Верховный суд России. С такой просьбой к суду обратился заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Он попросил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Чудновец, по ее словам, сделала репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности. Однако ее признали виновной в распространении детской порнографии.