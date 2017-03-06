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Суд освободил осужденную за репост вопитательницу
Курганский областной суд 6 марта отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, попавшей в тюрьму за репост видеозаписи о развращении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
По его словам, инстанция согласилась с требованием заместителя генпрокурора Леонида Коржинека, отменив приговор Катайского районного суда и все последующие постановления. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. У Чудновец есть право на реабилитацию.
Ранее пересмотра дела Чудновец потребовал Верховный суд России. С такой просьбой к суду обратился заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. Он попросил отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Чудновец, по ее словам, сделала репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, чтобы привлечь внимание общественности. Однако ее признали виновной в распространении детской порнографии.
Первоначально для Чудновец требовали пять лет заключения. В итоге суд назначил полгода колонии, однако после вынесения приговора глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить расследование на предмет объективности. В декабре прошлого года наказание ей снизили до пяти месяцев.
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