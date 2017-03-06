Скончался актер Александр Кузнецов

Умер российский актер Александр Кузнецов . Об этом сообщила актриса Татьяна Лютаева на своей странице в социальной сети Instagram

«Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг, Писатель, Артист, Режиссёр, Сценарист, Эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас.... Вечная память. Спасибо Вам великое!» - написала Лютаева.

Актер скончался на 82-м году жизни. Кузнецов известен по фильмам «Адъютант его превосходительства», «Баллада о солдате» и «Утренние поезда».

Также он преподавал во ВГИКе и занимался литературной деятельностью.