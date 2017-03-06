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Скончался актер Александр Кузнецов

Умер российский актер Александр Кузнецов. Об этом сообщила актриса Татьяна Лютаева на своей странице в социальной сети Instagram.
«Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг, Писатель, Артист, Режиссёр, Сценарист, Эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас.... Вечная память. Спасибо Вам великое!» - написала Лютаева.
Актер скончался на 82-м году жизни. Кузнецов известен по фильмам «Адъютант его превосходительства», «Баллада о солдате» и «Утренние поезда».
Также он преподавал во ВГИКе и занимался литературной деятельностью.
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