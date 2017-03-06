Московские девятиэтажки ждет участь хрущевок

В Москве под программу расселения пятиэтажных домов могут попасть и жители девятиэтажек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких столичных и федеральных чиновников.

По данным городских префектур, снос будет проводиться поквартально, поэтому, если в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести.

По словам собеседников издания, мэр Москвы Сергей Собянин «искренне верит в программу, и у него есть желание реконструировать кварталы пятиэтажек, переселив людей в комфортное жилье так, чтобы все были довольны».

По мнению опрошенных газетой экспертов, этой программой Собянин «хочет оставить большой след в истории Москвы». Один из источников «Ведомостей» назвал программу сноса «исторической миссией Собянина».

Другой собеседник газеты рассказал, что на переселение будет выделено 300 миллиардов рублей в течение трех лет. По предварительным оценкам, в программу переселения попадут около восьми тысяч домов.

Сейчас в Москве есть около семи тысяч типовых пятиэтажных домов, построенных в 1958-1970 годах. Всего в городе насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками.

При этом перед сносом жителей домой будут спрашивать, согласны ли они на переселение. Снесено здание будет только в том случае, если такое решение будет поддержано подавляющим большинством жильцов.

В феврале президент России Владимир Путин поручил завершить программу по сносу «хрущевок» в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что проект будет реализован в 2017–2018 годах. Позже в Минпромторге рассказали, что при расселении пятиэтажек может быть использовано деревянное домостроение.

В программу сноса могут попасть около 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда. Эксперты оценили затраты на завершение сноса пятиэтажек и переселения из них 1 миллиона 600 тысяч человек примерно в 2,5 триллиона рублей.