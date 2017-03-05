Нурмагомедов лишился крупнейшего гонорара за свою карьеру

Российский борец Хабиб Нурмагомедов лишился 500 тыс. долларов из-за отмены боя за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting

По условиям контракта россиянин гарантированно получал гонорар в полмиллиона долларов вне зависимости от исхода боя. Этот контракт стал самым крупным в карьере Хабиба Нурмагомедова. При этом в документе оговаривалось, что в случае отмены поединка деньги не выплачиваются.

Отмечается, что соперник Нурмагомедова Тони Фергюсон мог заработать за участие в схватке 250 тысяч долларов в случае своего поражения. В случае победы сумма возрастала вдвое. Пока неясно, выплатят ли деньги американцу за отмененный бой.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе. 3 марта появилась информация о госпитализации Нурмагомедова. Организм не вынес усиленной сгонки веса перед взвешиванием. В итоге поединок был отменен.

Российского уже борца выписали из больницы, его жизни ничто не угрожает.