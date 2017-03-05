ДНР инициировала режим прекращения огня в Донбассе с воскресенья с 11.00

Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что инициировали режим прекращения огня в Донбассе с 11.00 воскресенья, в настоящий момент он соблюдается.

"Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК", — заявил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

По его словам, пока режим прекращения огня сохраняется. "Сможет ли Украина контролировать радикалов, посмотрим", — добавил Басурин.