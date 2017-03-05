Австралийский политик: наш народ хочет такого, как Путин

Граждане Австралии восхищены Путиным и хотят, чтобы их страной управлял такой же лидер. Об этом заявила глава австралийской партии «Одна нация» Полин Хансон, пишет The Guardian

«Я никогда не скрывала, что уважаю этого человека. Он патриот своей страны, народ любит его, он делает для страны, все, что ей необходимо. Множество австралийцев желают себе такого лидера», - заявила Хансон.

Лидер партии «Одна нация» также попросила политиков-оппонентов предоставить ей доказательства причастности России к катастрофе «Боинга», сбитого над Донбассом. Тогда погибли 298 человек, в том числе 38 австралийцев.

«Разве это он нажал на кнопку?» - сказала она, имея в виду обвинения некоторых западных политиков в адрес Владимира Путина.

Мнение Хансон поспешили осудить либеральные политики Австралии.

«Путиным никто не должен восхищаться», - написал в Twitter глава лейбористской партии Билл Шортен.

«Россия Владимира Путина не может быть предметом восхищения ни в каком отношении», - безапелляционно заявил Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии.