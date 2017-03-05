Американские СМИ опубликовали новое видео пролёта российских истребителей над эсминцем США

Появилось новое видео пролёта российских военных самолётов в Чёрном море рядом с эсминцем США. Об этом сообщает ABC.

На видеозаписи видно, как самолёты ВКС России пролетают рядом с эсминцем ВМС США Porter.

14 февраля Пентагон выразил обеспокоенность в связи с пролётом российских военных самолётов возле эсминца США в международных водах Чёрного моря.