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Американские СМИ опубликовали новое видео пролёта российских истребителей над эсминцем США
Появилось новое видео пролёта российских военных самолётов в Чёрном море рядом с эсминцем США. Об этом сообщает ABC.
На видеозаписи видно, как самолёты ВКС России пролетают рядом с эсминцем ВМС США Porter.
14 февраля Пентагон выразил обеспокоенность в связи с пролётом российских военных самолётов возле эсминца США в международных водах Чёрного моря.
В Минобороны России удивились данной реакции американского военного ведомства.
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