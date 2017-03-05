Россиянин Кучеров восхитил соцсети издевательским буллитом в матче НХЛ

Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз", обойдясь без броска.

Основное время матча завершилось вничью (1:1). Россиянин принес "Тампе" победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт: форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба на маленькой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног.

Трюк Кучерова привел в восторг партнеров по команде и пользователей социальных сетей.

Wow !! He did that twice this week in practice. pic.twitter.com/k1zo0zqsqi — Steven Stamkos (@RealStamkos91) 5 марта 2017 г. "Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — отметил одноклубник россиянина "Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — отметил одноклубник россиянина Тайлер Джонсон в интервью официальному сайту лиги.

"Эй, Кучеров, ты безумец!!! Конечно, это (трюк — ред.) из дворового хоккея, но это сработало. Просто "вау", — написал ameena87.

Пользователь Evan Kassian снял на видео буллит Кучерова с трибуны и отметил, что россиянин владеет шайбой не хуже великих мастеров НХЛ.