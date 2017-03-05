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Россиянин Кучеров восхитил соцсети издевательским буллитом в матче НХЛ
Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз", обойдясь без броска.
Основное время матча завершилось вничью (1:1). Россиянин принес "Тампе" победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт: форвард дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, и шайба на маленькой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног.
Трюк Кучерова привел в восторг партнеров по команде и пользователей социальных сетей.
"Кучеров нарочно исполнил буллит таким образом. Он все время делает это на тренировках. Множество людей пытаются сделать это, но трудно себе представить такое в матче НХЛ. Но это — Кучеров. Этот гол будет вечным хитом на Youtube", — отметил одноклубник россиянина Тайлер Джонсон в интервью официальному сайту лиги.
Wow !! He did that twice this week in practice. pic.twitter.com/k1zo0zqsqi— Steven Stamkos (@RealStamkos91) 5 марта 2017 г.
"oh my GOD, did you see that?!" 🤣 #TBLvsBUF pic.twitter.com/TAq75WQbg9— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 5 марта 2017 г.
"Эй, Кучеров, ты безумец!!! Конечно, это (трюк — ред.) из дворового хоккея, но это сработало. Просто "вау", — написал ameena87.
Пользователь Evan Kassian снял на видео буллит Кучерова с трибуны и отметил, что россиянин владеет шайбой не хуже великих мастеров НХЛ.
Kucherov with the silky mitts for the SO winner on the road in Buffalo. #thinmints #SCtop10 @Buccigross pic.twitter.com/YLJjLbOY0A— Evan Kassian (@ekassian14) 5 марта 2017 г.
В последних пяти играх регулярного чемпионата Никита Кучеров набрал 10 очков. Всего на счету россиянина 63 очка (28 голов + 35 передач) — это десятый результат в лиге. Лидирует в списке канадец Коннор Макдэвид — 74 очка (22+52).
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