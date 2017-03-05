Захарова стала гостем первого выпуска возобновленного "Прожекторперисхилтон"

Как и подобает формату передачи, общение ведущих и Захаровой происходило в юмористическом стиле.

Один из ведущих Гарик Мартиросян напомнил Захаровой о сюжете телеканала CNN, где представитель МИДа заявила: "Don't spread fake news".

Затем Мартиросян спросил, является ли посол России в США Сергей Кисляк шпионом и вербовщиком, на что Захарова ответила, что Кисляк - физик.

Помимо этого ведущие спросили у дипломата про хештег #мидзнал и использует ли МИД стеклянный шар (со снегом. - прим. "Газеты.Ru").

"В основном используются очки (главы МИДа России Сергея) Лаврова", - пошутила Захарова.