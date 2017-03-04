"Газпром" повысил цену на газ для Белоруссии

C 1 января российский газ в Белоруссии подорожал на 6,81% по сравнению с 2016 годом. Его стоимость составляет $141,1 за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости»

В письме сообщается, что «Газпром» рассчитывает цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года это 2,395 тысячи рублей за тысячу кубометров), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($99,93 за 1 тысячу кубометров), курс доллара к рублю (1 января 60,65 российских рублей за доллар) и поправочный коэффициент, который учитывает изменение потребительских цен в США (1,7%). В итоге получается $141,11 за тысячу кубометров, что на 6,81% выше уровня 2016 года ($132 за тысячу кубометров). Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов также от комментариев отказался.

Нефтегазовый спор России и Белоруссии начался в 2016 году, Минск, решив, что цена на российский газ неоправданно завышена, в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия, со своей стороны, предупредила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию.