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Шипулин завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане
Российский биатлонист Антон Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Он не допустил промахов и уступил французу Мартену Фуркаду 34,5 секунды. Время Фуркада — 31 минута 24,2 секунды. На третьем месте австриец Юлиан Эберхардт (+36,7 секунды; 3 промаха).
Шипулину удалось отыграть 21 позицию, в спринте он пришел к финишу 23-м.
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