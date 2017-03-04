Шипулин завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский биатлонист Антон Шипулин стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Он не допустил промахов и уступил французу Мартену Фуркаду 34,5 секунды. Время Фуркада — 31 минута 24,2 секунды. На третьем месте австриец Юлиан Эберхардт (+36,7 секунды; 3 промаха).

Шипулину удалось отыграть 21 позицию, в спринте он пришел к финишу 23-м.